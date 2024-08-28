من هنا …الرابط الرسمى للتسجيل فى منحة الطفل بالجزائر 2024 واهم الشروط

من أهم المبادرات الاجتماعية التى تقدمها الحكومة فى دولة الجزائر هى مبادرة منحة الطفل، والتى تهدف إلى دعم الأسر أصحاب الدخل المحدود، وذلك لتوفير احتياجات أطفالهم وتوفير حياة كريمة لهم، فتقوم الحكومة بتوفير الدعم المالى لهذه الأسر لتحسين ظروفهم المادية، فى ظل الظروف الأقتصادية الحالية،وسوف نعرض لكم فى هذا المقال عن خطوات التسجيل فى منحة الطفل وأهم الشروط التى يجب توافرها.

الشروط المطلوبة للتسجيل فى منحة الطفل بالجزائر2024.

حددت وزارة العمل والتضامن الاجتماعى، بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الطفل فى الجزائر، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر ذات الدخل المحدود، ومن هذه الشروط.

يجب أن يكون الطفل يحمل الجنسية الجزائرية، ومقيم فى دولة الجزائر أقامة كاملة.

أن يكون لأبوين يحملون الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون عمر الطفل بين 6 أعوام من 13 عام.

يجب تقديم الوثائق والمستندات المطلوبةللحصول على المنحة.

أن تكون الأسرة من أصحاب الدخل المحدود.

يجب أن يكون المتقدم مستفيد من دعم الضمان الاجتماعى.

أن يكون الدخل الشهرى للأسرة أقل من الحد الذى تحدده الحكومة.

كيفية التسجيل فى منحة الطفل بالجزائر 2024.

قامت وزارة العمل والتضامن الاجتماعى فى الجزائر، بتوضيح طريقة التسجيل فى منحة الطفل، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات وهى كالتالى: