500 ألف ريال.. تمويل توسع من كوارا دعم حيوي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تسعى شركة كوارا للتمويل إلى دعم قطاع الأعمال ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والعروض التمويلية المخصصة لتلبية احتياجاتهم المختلفة، ومن بين هذه البرامج التمويلية المميزة، يبرز تمويل “توسع” الموجه خصيصًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتهم في توسعة مشاريعهم، تطويرها، أو حتى إنشاء فروع جديدة.

مزايا تمويل توسع من كوارا

يتميز تمويل توسع من كوارا بضوابط أهلية مرنة وبسيطة، مما يجعله خيارًا مفضلاً للكثيرين من أصحاب الأعمال ويتيح هذا التمويل للمستفيدين الحصول على مبلغ تمويلي كبير يصل إلى 500 ألف ريال سعودي كحد أقصى، مع فترة سداد مرنة تصل إلى سنتين، مما يسهل على العملاء إدارة السداد بطريقة مريحة تتناسب مع طبيعة أعمالهم، كما يدعم هذا التمويل إنتاج الدورة التشغيلية للمشروع، مما يعزز من استمرارية الأعمال ونموها.

شروط الحصول على تمويل توسع من كوارا

لضمان تقديم التمويل للعملاء المؤهلين، وضعت كوارا مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المشروع قبل التقديم، وتشمل:

يجب أن يكون المشروع قد عمل لمدة لا تقل عن عامين قبل التقديم.

ضرورة تعبئة وتقديم طلب التقديم الإلكتروني بشكل كامل وصحيح.

تقديم كافة المستندات المطلوبة في فترة سريانها، لضمان صلاحية الأوراق المقدمة.

الالتزام بأي متطلبات إضافية قد تطلبها الشركة لضمان استحقاق التمويل.

طريقة التقديم على تمويل توسّع

لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في توسيع أو تحسين مشاريعهم، يعد تمويل توسّع من كوارا خيارًا مثاليًا بفضل قيمته الكبيرة وشروطه المرنة، حيث يمكن للراغبين في التقديم على هذا التمويل القيام بذلك بكل سهولة عبر البوابة الإلكترونية لشركة كوارا للتمويل، حيث يمكن تقديم الطلب من أي مكان وفي أي وقت، مما يوفر مرونة كبيرة وسهولة في الإجراءات.