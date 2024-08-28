إيقاف بطاقات التموين.. وزارة التموين تُحذر المواطنين من وقف البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة بشأن وقف بطاقة التموين، عقب القرار الصادر من قبل الوزارة في 26 أغسطس 2024، بالإضافة إلى توجيه الخطاب إلى كافة المديريات الخاصة التموينية على مستوى المحافظات، لكي يتعرف عليها كافة المواطنين، الذين يُصادفون رسالة تحذيرية على البون الخاص بالصرف، وعليه سنوضح لكم نص هذه الرسالة، حتى يتعرف عليها الجميع.

رسالة تحذيرية من وزارة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الرسالة التحذيرية التي تم العمل بها مؤخرًا تُفيد بـ “سوف يتم إيقاف بطاقة التموين في موعد لا يتخطى الـ 31 أغسطس 2024، نظير عد تقديم المستندات المعنية بذلك لمديرية التموين التابع لها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لتنقية البطاقات من الفئات الغير مستحقة للحصول على الدعم التمويني، مما أهابت وزارة التموين مراجعة بون الصرف بشكل يومي، للتأكد ما إذا كانت الرسالة مدونه بظاهرها أم لا، بحيث يجهز المواطن المستندات المطلوبة لتقديمها إلى المديرية.

ما هي المستندات المطلوبة لعدم إيقاف بطاقات التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من المستندات المطلوبة والواجب تقديمها إلى مديرية التموين التابعة لكل مواطن، وفقًا لما نص على النحو التالي:-