500 ألف ريال سعودي.. التمويل الشخصي قصير المدى من مصرف الراجحي تحقيق أحلامك بأسهل الشروط

يقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية حلولاً تمويلية متعددة تلبي احتياجات الأفراد المختلفة، سواء كانت مرتبطة بالحصول على منزل جديد، سيارة حديثة، أو حتى تمويل دراستهم في الداخل أو الخارج ومن بين هذه الحلول، يتميز التمويل الشخصي قصير المدى بمرونته وسرعة إنجازه، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في تسديد التزاماتهم خلال فترة زمنية قصيرة.

شروط أهلية التمويل الشخصي قصير المدى من الراجحي

يضع مصرف الراجحي مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على التمويل الشخصي قصير المدى، وتشمل:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حيث لا يُسمح للأجانب بالتقديم على هذا النوع من التمويل.

يجب أن يكون للمتقدم دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يتطلب التمويل أن تكون جهة عمل المتقدم معتمدة من قبل مصرف الراجحي.

يجب أن يتراوح عمر الموظف بين 18 إلى 60 عامًا.

يشترط تقديم تعريف بالراتب وتثبيت للراتب الشهري.

كيفية التقديم على التمويل

يمكن للراغبين في التقديم على التمويل الشخصي قصير المدى من مصرف الراجحي القيام بذلك بسهولة عبر تطبيق الراجحي أو الموقع الإلكتروني للبنك.

يطلب من العميل ملء النموذج الإلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب لمراجعة المصرف، مما يجعل العملية بأكملها مريحة وسريعة.

مزايا التمويل الشخصي قصير المدى من الراجحي

يوفر التمويل الشخصي قصير المدى من الراجحي مجموعة من المزايا التي تجعله خيارًا جاذبًا للكثير من العملاء: