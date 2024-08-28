عودة المؤسس عثمان … موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان واهم القنوات الناقلة له

مسلسل قيامة عثمان من أشهر الأعمال التاريخية التركية، التى حصلت على شعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يسعى الجمهور لمعرفة موعد عرض الموسم السادس من المسلسل، ويعتبر هذا المسلسل واحدا من أهم المسلسلات التركية التاريخية، والتي تعرض قصة مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن ارطغرل والفتوحات التى قام بها، والحروب الذى خاضها لتأسيس دولة قوية مترامية الأطراف، وسوف نعرض لكم فى هذا المقال موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، وأهم القنوات الناقلة له.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان.

بعد نجاح الكبير الذى حققه مسلسل قيامة عثمان أثناء عرض الأجزاء السابقة، يسأل كثير من المشاهدين عن موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، ومن المتوقع عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في بداية شهر أكتوبر المقبل 2024، وينتظر المشاهدين عرض الجزء السادس من المسلسل لاستكمال أحداثه المشوقة والمثيرة بفارغ الصبر.

أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان.

يعرض مسلسل قيامة عثمان على كثير من القنوات الفضائية، واستطاع المسلسل تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، ومن أهم هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية، وسوف نوضح لكم تردد هذه القنوات

تردد قناة ATV التركية عرب سات.

تردد القناة 10769.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

تردد القناة 12034.

معد الترميز 27500.

معامل الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات