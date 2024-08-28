بيان وزارة المالية العراقية حول موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024

أصدرت وزارة المالية العراقية بيانًا حديثًا يحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024، وهو موضوع يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، حيث يعد صرف الرواتب الشهرية جزءًا أساسيًا من برامج الدعم الاجتماعي الحكومية التي تهدف إلى مساعدة المتقاعدين في تلبية احتياجاتهم وضمان حياة كريمة لهم بعد توقفهم عن العمل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024

أكدت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 سيتم في اليوم الأول من الشهر الميلادي، والذي يصادف هذا الشهر يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر ويعد هذا الموعد ثابتًا ومعتمدًا بشكل دوري في كل شهر، ما لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية، حيث يمكن أن يتم تقديم أو تأخير الصرف يومًا واحدًا.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية، الذي يوفر معلومات دقيقة عن المبالغ المستحقة ومواعيد الصرف. وللتحقق من تفاصيل الراتب وموعد الصرف، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة المالية من الصفحة الرئيسية، يجب الانتقال إلى القسم المخصص للخدمات الإلكترونية الذي يوفر مجموعة من الخدمات المختلفة. ستظهر مجموعة من الخيارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، ويجب اختيار “رواتب المتقاعدين”. يتم تعبئة البيانات اللازمة، مثل الرقم الوطني أو أي معلومات مطلوبة أخرى لاستكمال الاستعلام. بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يتم الضغط على زر “استعلام” لتظهر جميع تفاصيل الراتب وموعد الصرف.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للمتقاعدين الاطلاع على مستحقاتهم المالية والتأكد من موعد الصرف الشهري، مما يسهم في تسهيل عملية إدارة مصاريفهم وضمان استلامهم للرواتب في الوقت المحدد دون أي تأخير