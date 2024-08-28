تنسيق المرحلة الثالثة 2024…. المعاهد والكليات المتاحة لطلاب علمي علوم ورياضة

تنسيق المرحلة الثالثة 2024، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024، لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية والعلمية طبقاً للقواعد التي أعلن عنها المجلس ، وأكدت الوزارة على الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية 2024 علمي رياضة خاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024، علمي علوم ورياضة خاصة بعد أن أعلنت عدد من الكليات اكتمال الأعداد بها.
تنسيق المرحلة الثالثة 2024
ومن المقرر أن تقوم وزارة والتعليم والبحث العلمي عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2024، خلال الـ 72 من غلق باب تنسيق المرحلة الثانية في مساء يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024.
المعاهد والكليات المتاحة لطلاب علمي علوم ورياضة
ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة علمي وعلوم ورياضة ، وذلك بعد أن قامت بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.
- كليات الخدمة الاجتماعية انتساب.
- كليات الحقوق انتساب
- كليات التربية الرياضية.
- كليات التربية النوعية.
- كليات التربية الموسيقية.
- كليات التربية الطفولة
- الجامعات التكنولوجية.
- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
- أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم
- عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
- عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة
- ش.مطاعم فني سياحة مطريه.
- ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية
- عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية
- العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزة
- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
- طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم
- معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة
- الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
- معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
- العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة
- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم
- معهد العجمي العالى للعلوم الادارية
- مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان
- المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج