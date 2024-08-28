وزارة السكن والعمران تبشر قرب الأعلان عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت وزارة السكن والعمران في الجزائر عن قرب نشر أسماء المستفيدين من برنامج سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني المخصص، لذلك هذا البرنامج الذي صمم لتسهيل عملية التسجيل والحصول على وحدات سكنية قد انتهت مرحلته الأولى قبل حوالي شهر، ومنذ ذلك الوقت تعمل الوزارة على مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لتحديد المقبولين بناء على الشروط والمعايير المحددة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

تواصل الوزارة حاليًا عملية التدقيق والمراجعة لضمان توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل على المستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلباتهم ومعرفة إذا تم قبولهم ضمن برنامج سكنات عدل 3 عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج عدل. يشمل ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب الشخصي على الموقع. بعد الدخول، يجب اختيار الخدمة المخصصة للاستعلام عن المستفيدين. عند الضغط عليها، ستظهر نتيجة الاستعلام بشكل فوري، سواء بقبول الطلب أو رفضه.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

لضمان الأهلية للاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، وضعت الوزارة عددًا من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية.

يتطلب البرنامج أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في الجزائر.

يشترط أن يكون دخل الأسرة الشهري بين 24,000 دينار جزائري و118,000 دينار جزائري لضمان التأهل.

لا يحق للمتقدم أو زوجته أن يكون قد استفاد من أي برامج سكنات عدل سابقة.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، حيث يهدف برنامج سكنات عدل إلى تلبية احتياجات الأسر الجزائرية من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وشروط ميسرة ويتوقع أن تصدر الوزارة قريباً قائمة المقبولين رسمياً ليتمكن المستفيدون من استكمال باقي الإجراءات اللازمة للحصول على سكناتهم.