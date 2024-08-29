“تــابــع هُنـــا“ موعد فتح تقليل الاغتراب 2024 لجميع المحافظات

موعد فتح تقليل الاغتراب 2024 وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب داخل الدولة، ويجب العلم أنه من خلال تقليل الاغتراب يقوم الطالب بتغيير الكلية التي حصل عليه عليها في التنسيق إلى كلية أخرى أو يقوم بالتغيير من محافظة لمحافظة لذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن موعد تقليل الاغتراب والذي يتم فتحه مرتين على مدار فترة التقديم وذلك مرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية ومرة بعد المرحلة الثالثة، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد فتح تقليل الاغتراب 2024

بعد التساؤلات العديدة حول موعد فتح تقليل الاغتراب هذا العام أعلن مركز التنسيق عن الموعد المحدد والذي سوف يفتح بدءا من يوم الخميس الموافق 29 من أغسطس ويستمر في قبول الطلبات حتى يوم 3 من سبتمبر، كما أوضح أيضا أن تقليل الاغتراب المناظر يكون وفقا للحد الأدنى للقطاع بينما الغير مناظر يكون وفقا للحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب بالالتحاق بها وهذا يتم وفقا للتوزيع الجغرافي أيضا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وفقا لما أعلن عنه مكتب التنسيق أنه قام ما يقارب نحو 273098 طالب وطالبة من القسم العلمي قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم في المرحلة الثانية، بينما من القسم الأدبي تقدم حوالي 65784 طالب وطالبة، ويوجد حوالي 14175 طالب وطالبة لم يقوموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم في تلك المرحلة وكشف أيضا المكتب عن وجود 5154 طالب وطالبة قاموا باختيار كليات لا تناسب مجموعهم مما تسبب في استنفاذ جميع الرغبات الخاصة بهم.