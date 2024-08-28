سعر الأسمنت اليوم.. هبوط غير متوقع لأسعار الحديد في مصر وتراجع حديد عز

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت، مما يمثل فرصة جيدة للمستثمرين والمقاولين للاستفادة من هذه الانخفاضات في تعزيز مشروعاتهم بأقل تكلفة ممكنة، حيث جاءت هذه التحديثات بحسب بوابة الأسعار المحلية التي يصدرها مجلس الوزراء، ما يعكس تأثير التحركات الاقتصادية الحالية على الأسعار في السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد انخفاضات متفاوتة، حيث تراجع سعر طن حديد عز بمقدار 95 جنيهًا ليصل إلى 41,564 جنيهًا، وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين الذين يعتمدون على هذا النوع من الحديد في مشاريعهم الكبرى، نظرًا لجودته العالية وشعبيته في السوق. أما الحديد الاستثماري، فقد انخفض بنحو 194 جنيهًا للطن، ليصل إلى سعر 40,143 جنيهًا، يعتبر هذا النوع من الحديد خيار مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تحقيق موازنة بين التكلفة والجودة.

أسعار الحديد اليوم في مصر أرض المصنع

حديد السويس: بلغ سعر الطن 38,500 جنيه

حديد مصر ستيل: سجل نفس السعر للطن عند 38,500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين: 40,600 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحي: 40,000 جنيه للطن.

حديد بشاي: انخفض إلى 38,000 جنيه للطن، مما يجعله الأرخص بين الأنواع المذكورة، وهو ما يعزز تنافسيته في السوق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

لم يقتصر الانخفاض على الحديد فقط، بل شمل أيضًا أسعار الأسمنت، حيث تراجع سعر الطن بقيمة 47 جنيهًا ليصل إلى 2,478 جنيهًا، هذا الانخفاض يعزز من فرص تنفيذ المشاريع بأقل تكلفة، خصوصًا للمقاولين الذين يتطلعون إلى تقليل نفقات البناء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وهذه الانخفاضات تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين والمقاولين في مجال البناء، إذ تتيح لهم تحقيق وفورات مالية قد تعزز من هوامش الربح وتساعد على التوسع في المشاريع المستقبلية.