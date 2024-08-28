عالم من المغامرة والمتعة… تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 واهم البرامج

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي إحدى القنوات الشهيرة التي تقدم محتوى تعليمي وثقافي ممتع ومميز ، وتعرض القناة تفاصيل الحياة البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الظواهر الطبيعية والأحداث الفريدة، يبحث الكثيرون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، لمتابعة هذه القناة الرائعة، سوف نوضح لكم فى هذا المقال عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024.

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الوثائقية، التى تقدم لنا الكثير عن الطبيعة والحياة البرية، وحصلت القناة على الكثير من المتابعين محبى الطبيعة وعالم الحيوان، لذلك يبحث الكثير عن التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، وهو كالأتى:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعى نايل سات.

التردد القناة 11411

معدل الترميز 30000

معدل الاستقطاب رأسى.

معامل تصحيح الخطأ يكون 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعى عرب سات.

التردد القناة 11804.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك .

يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا: من خلال جهاز التحكم اضغط على زر الإعدادات.

ثانيا: اختر التركيب.

ثالثا: اختر البحث اليدوى.

رابعا: اختر خيار إضافة تردد القناة وكل بيانات التردد.

خامسا: اختر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

سادسا: اضغط على زر بحث وانتظر حتى تنتهي عملية البحث.

بعد اكتمال عملية البحث، قم بحفظ القناة على جهازك.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج المميزة ومنها: