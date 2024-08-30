“متبقي حـوالـي 200 يـوم فقــط“ موعد شهر رمضان 2025 والعطل الرسمية خلال الشهر الفضيل

يرغب جميع المسلمين في التعرف على موعد رمضان 2025 وهي من الأشهر المباركة التي ننتظرها كل عام، ويجب العلم أن صيام شهر رمضان المبارك فرض على كل مسلم قادر بالغ عاقل كما أن الصوم في ذلك الشهر الكريم من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يجب على جميع المسلمين قضاء شهر رمضان في الصوم والصلاة وقراءة القرآن والتقرب من الله عز وجل، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد رمضان 2025

بعد التساؤلات العديدة حول موعد رمضان 2025 يجب العلم أنه يكون في الشهر التاسع من الشهور الهجرية وبناء على ذلك من المتوقع أن يأتي أول أيام شهر رمضان يوم السبت الموافق الأول من مارس أو الأحد الموافق 2 من مارس وسوف ينتهي يوم 29 من مارس أو يوم 30 وذلك ما يقوم بتحديده دار الإفتاء المصرية وهذا بعد رؤية هلال شعبان.

العطل في شهر رمضان

يجب العلم أنه يوجد عدد من العطل الأسبوعية التي سوف يشهدها شهر رمضان وهي:

يوم السبت الموافق الأول من مارس.

يوم الجمعة الموافق اليوم السابع من مارس.

يوم السبت الموافق الثامن من مارس.

يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من مارس.

يوم السبت الموافق الخامس عشر من مارس.

يومي الجمعة والسبت الموافقين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس.

يوم الجمعة 22 من مارس.

يوم السبت الموافق 23 من مارس.

موعد الاطلاع على هلال شهر شعبان

وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية أنه سوف يتم الاطلاع على الهلال يوم 29 من شعبان، ويجب العلم أن موعد شهر رمضان يختلف من بلد لأخرى وذلك لأنه يوجد بعض البلاد التي تقوم باحتسابه من خلال رؤية الهلال والبعض يحدده من خلال الحسابات الفلكية.