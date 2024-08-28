وفقًا لآخر تحديث.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم يُسجل هذا المبلغ في عمليات الشراء والبيع

واحدًا من العملات الأجنبية الأساسية التي يبحث عنها المواطنين والمواطنات بشكل يومي هو الدولار الأمريكي، حيث العملة الرئيسية في الاستثمار والحصول على السلع من الخارج ومن ناحية أخرى حفظ الأموال بقيمتها الحقيقية دون نقصان، ونجد البحث في الساعات الأولى من صباح اليوم عن سعر الدولار في البنوك المصرية، ونوضح لكم سعر صرف الدولار في عمليات الشراء والبيع، فتابعوا معنا.

سعر الدولار في البنوك المصرية

الدولار من العملات الأجنبية التي تتغير بشكل دوري مقابل الجنيه المصري، حيث مرة يرتفع وتارة أخرى ينخفض، وهكذا، أي في المجمل السعر غير ثابت، بل وتختلف عمليات الشراء عن عمليات البيع خلال التعاملات، وآخر تحديث وصل إليه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر التحويل للدولار في عمليات الشراء مبلغ 48.63 جنيه مصري.

سعر التحويل للدولار في عمليات البيع مبلغ 48.73 جنيه مصري.

وهذا متوسط السعر في البنوك المصرية، حيث بعض البنوك يزيد سعر الصرف سنتات، بينما بنوكًا أخرى يقل السعر سنتات، علمًا بأن السعر السابق هو آخر تحديث للأسعار في البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر.

سعر العملات اليوم في البنوك

وفي سياق متصل ضمن الحديث عن سعر الدولار في البنوك المصرية، نوضح لكم سعر الجنيه الاسترليني وأيضًا سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حيث الأسعار كالتالي: