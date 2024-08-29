“حقوق وتجارة“ تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الثانوية العامة للجامعات المصرية

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن تنسيق المرحلة الثالثة وهذا بعد أن تم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية ويجب العلم أن المرحلة الثالثة هي آخر مراحل تسجيل رغبات الثانوية العامة لذلك يجب على جميع الطلاب تسجيل رغباتهم وذلك لأنه لم يتم قبول أي طلبات تتم خارج موقع التنسيق، الجدير بالذكر أن مرحلة الثانوية العامة من المراحل المصيرية وهذا لأنه يتم من خلالها تحديد الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنسيق المرحلة الثالثة

يجب العلم أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام 80.64٪ لذلك نجد ارتفاع في معدلات القبول حوالي 3٪ والذي يعادل 12 درجة، وذلك ما اظهره تنسيق المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الثالثة على النحو الآتي:

تقبل كلية هندسة القاهرة من 376.5 درجة.

تقبل كلية هندسة الكترونية المنوفية من 376.5 درجة.

حاسبات ومعلومات سوهاج تقبل من 375.

هندسة المنصورة تقبل من 374 درجة.

هندسة عين شمس وحاسبات ومعلومات قنا تقبل من 373.5 درجة.

هندسة سوهاج تقبل من 373 درجة.

هندسة قناة السويس تقبل من 372.5 درجة.

حاسبات ومعلومات اسيوط تقبل من 372 درجة.

الجدير بالذكر أن الحد الأقصى للقبول في الجامعات بالنسبة للشعبة العلمية هو 357.5 درجة وهذا في كلية حاسبات ومعلومات المنصوره.

تنسيق المرحلة الثالثة شعبة أدبي

جاء تنسيق المرحلة الثالثة الشعبة الأدبية على النحو التالي:

السن كفر الشيخ تقبل من 366.5 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهره تقبل من 364.5 درجة.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسي الاسكندرية وألسن عين شمس تقبل من 358.5 درجة.

السن الفيوم تقبل من 355 درجة.

الحد الأقصى للشعبة الأدبية هو 230 كلية خدمة اجتماعية الفيوم، يمكن لجميع الطلاب في مختلف الشعب تسجيل الرغبات الخاصة بهم وهذا عبر الرابط التالي.