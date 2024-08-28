قدم لابنك بسرعه على المنحة.. شروط التسجيل بمنحة الطفل بالجزائر وخطوات التسجيل 

صرحت وزارة التضامن الجزائرية باستقبال طلبات جديدة من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل على منحة الطفل الجزائري، وقد أعلنت بأنه من الضروري التسجيل الكترونيا والعمل على تقديم أهم المستندات التي تطلبها المنصة، ويجب التأكد من توافر بعض الشروط الأساسية لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب التسجيل في المنحة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما هي شروط صرف منحة الطفل بالجزائر

تعتبر شروط التسجيل في المنحة من أهم الأمور التي اكدت عليها وزارة التضامن وقد أشارت بأنه لم يتم قبول أي طلب بخلل من هذه الشروط، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المسجل على الدعم جزائري الجنسية ومقيم داخل الأراضي الجزائرية بصفة دائمة.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عام ولم يتم قبول أي طلب بعمر أكبر.

يجب تقديم شهادة ميلاد للطفل تفيد بالإقامة الدائمة بالجزائر، كما تطلب الوزارة شهادة تفيد بعدم قدرة الاسرة على تلبية احتياجات الطفل.

يلزم على المتقدم امتلاكه حساب بنكي لتلقي قيمة الدعم من خلاله.

ومن الضروري التأكد من أن المتقدم ليس مستفيد من أي برامج حكومية من قبل.

كما شددت وزارة التضامن بضرورة تحديث بيانات الطفل في المواعيد التي تعلن عنها خلال العام.

كيفية التسجيل في منحة الطفل

أوضحت وزارة التضامن الجزائرية بأنه يتم التسجيل في منحة الطفل الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: