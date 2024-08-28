“الجامعة الهاشمية“ معدلات القبول الموحد 2024/2025 في الجامعة الاردنية جميع التخصصات

يرغب عدد كبير من الطلاب الذين يرغبوا بالتقديم على المرحلة الجامعية التعرف على معدلات القبول الموحد 2024/2025، ويجب العلم أنه في حال التقديم على القبول الموحد يلتحق الطالب بمجموعة من الاختبارات التي يجب عليه اجتيازها وهذا من أجل التقديم في الجامعات الأردنية بنجاح، والجدير بالذكر أن معدلات القبول الموحد تساعد الطالب في التعرف على التخصص الذي يحق له الالتحاق به، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معدلات القبول الموحد 2024/2025

جاءت معدلات القبول الموحد هذا العام على النحو التالي:

تنسيق القبول في كلية الصيدلة هو 97٪.

تنسيق القبول في كلية التمريض هو 90٪.

تنسيق القبول في كلية طب الأسنان هو 97٪.

تنسيق القبول في كلية الذكاء الاصطناعي هو 65٪.

تنسيق القبول في كلية الهندسة الكهربائية هو 88٪.

تنسيق القبول في كلية الرياضة العامة 83٪.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024

العلاج الطبيعي: 92.70%.

الطب العام: 97.40%.

اللغات: 95.50%.

العلوم الصيدلانية: 95.60%.

إدارة الأعمال: 93.40%.

الهندسة الكهربائية: 88.70%.

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية: 92.40%.

هندسة الحاسوب: 93.70%.

علوم الاقتصاد: 91.80%.

العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية: 89.20%.

رابط التقديم على الجامعات الأردنية

يمكن في الوقت الحالي لجميع الطلاب في أنحاء الأردن التقديم على الجامعات الأردنية وهذا من خلال الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب على الطالب التوجه إلى الموقع الرسمي لوحدة التنسيق وهذا عبر الرابط التالي. بعد ذلك قم بالضغط على زر حساب جديد وقم باتباع الخطوات الموضحة أمامك. يرجى كتابة جميع البيانات المطلوبة وأن تكون مطابقة للبيانات الموجودة في شهادة الثانوية العامة. قم بتحديد المحافظة التابع لها والقسم المقيد به. يرجى تدوين المجموع الخاص بالطالب. يرجى تسديد الرسوم المطلوبة وقدرها خمسة عشر دينار.

شروط التقديم في القبول الموحد