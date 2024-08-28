ما هي أهم ضوابط التسجيل بمنحة الزوجة والأبناء الليبية وطريقة التسجيل بالمنحة 

يهتم العديد من المواطنين بليبيا من محدودي الدخل بالمنح التي تطرحها الحكومة هناك، وقد أعلنت الحكومة بمنحة جديدة يتم صرف لها قيمة دعم مالي لكافة الأسر التي ينطبق عليهم الشروط الأساسية، وقد أعلنت بأنه يتم التسجيل في المنحة الكترونيا كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

ما هي شروط التسجيل في منحة الزوجة الليبية

تعتبر شروط التسجيل في المنحة من أهم الأمور التي يجب على المواطنين أخذها بعين الاعتبار، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية شددت بضرورة توافر هذه الشروط وهي كالتالي:

يلزم التأكد من جنسية الزوجة وأن تكون ليبية مقيمة داخل الأراضي الليبية.

يلزم على المتقدمة توفير كافة المستندات التي تطلبها المنصة، ويجب التأكد بأن البيانات المسجلة صحيحة.

من الضروري ألا يتخطى عمر الأطفال عن 18 عاما ويتم التسجيل في المنحة والموافقة على الطلب.

خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية بأن المنحة الجديدة تستهدف كافة المواطنين من محدودي الدخل، وذلك للعمل على توفير لهم الدعم المالي المناسب، ويتم التسجيل في المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية: