“شــوف هتقبض أمتى“ وزارة المالية العراقية توضح موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول 2024 mof.gov.iq

صرحت وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين وهذا ما يرغب عدد كبير من المستفيدين في التعرف سواء كان هناك زيادة جديدة في رواتب الشهر الجاري أم لا، كما يرغبون أيضا في التعرف على موعد الصرف، والجدير بالذكر أن رواتب المتقاعدين من المساعدات التي تقدمها الحكومة داخل الدولة وهذا من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتلبية الإحتياجات الخاصة بهم، كما أن راتب التقاعد يعد أيضا رسالة شكر للموظفين على ما بذلوه من جهد أثناء فترة العمل، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين

يجب العلم أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر الميلادي وذلك الموعد لا يتم تغييره إلا إذا قابل عطلة رسمية، كما أن الأخبار حول وجود زيادة في الرواتب هذا الشهر ليس لها صحة من الأساس وسوف يتم صرف الراتب كما هو، يمكن الآن لجميع المستفيدين الاستعلام عن رواتبهم وهذا من خلال إجراء الخطوات الآتية:

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية وهذا عبر الرابط الرسمي. بعد ذلك يجب عليك تسجيل الدخول وهذا من خلال كتابة كلمة السر واسم المستخدم. من قائمة الخدمات قم بالضغط على خيار راتب التقاعد. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات قم بكتابته بشكل دقيق. أخيرا انقر على زر استعلام وسوف تظهر لك جميع المعلومات حول راتبك.

شروط الاستفادة من راتب التقاعد

عند الرغبة في الحصول على راتب التقاعد يرجى التحقق من توافر هذه الشروط: