رابط منصة مدرستي 1446…. و خطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي 1446، بدأ العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن خطوات التسجيل في منصة مدرستي وخطوات اثبات الحضور على المنصة، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

رابط منصة مدرستي 1446.

حيث تعتبر منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية السعودية، والتي توفر عدد كبير من الخدمات التعليمية لتعزيز تجربة التعليم الالكتروني للطلاب، حيث تتيح المنصة عدد من الخدمات ومنها اطلاع الطلاب على المناهج المقررة عليهم في جميع المواد الدراسية والمراحل التعليمية ، وإثبات حضور الدروس التي تعد من أهم الأمور الأساسية التي يجب على الطالب تتبعها لكي يحصل على الدرجة الكاملة ، ويمكن للطلاب في جميع المراحل الدراسية إثبات الحضور اليومي على منصة مدرستي من خلال إتباع الخطوات الآتية:

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1446

الدخول إلى موقع منصة مدرستي 1446.

يضغط الطالب على التسجيل.

ثم اختر حساب طالب.

قم بتسجيل بيانات حساب مايكروسوفت الخاصة بالطالب.

قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ادخل اسم الطالب.

كتابة كلمة السر الخاصة بالطالب.

وفي النهاية اضغط على تسجيل.

خطوات إثبات الحضور في منصة مدرستي