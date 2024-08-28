احصل على الدعم الآن.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية في نينوى بالعراق 2024 وأهم الشروط اللازمة

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها العديد من الأسر في محافظة نينوى ويشكل دعم الرعاية الاجتماعية عامل حيوي في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعتبر الحصول على هذا الدعم خطوة مهمة لضمان تأمين احتياجات الأسر الأساسية والمساهمة في توازن الاستقرار الاجتماعي، ويأتي دور الحكومة العراقية في تقديم برامج دعم اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر حاجة مع وضع شروط ومعايير تضمن وصول الدعم إلى المستحقين.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستحقين الرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي المخصصة لخدمات الرعاية الاجتماعية.

ابحث في الموقع عن القسم المخصص لقوائم الوجبات المعلنة بما في ذلك الوجبة السابعة.

قم بتحديد الوجبة السابعة من بين القوائم المتاحة للاطلاع على تفاصيلها.

انقر على خيار التحميل لتحميل قائمة الأسماء بصيغة PDF وتصفحها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

للتأهل للحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية ينبغي توافر الشروط التالية: