يمكنك الأستعلام.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024 لجميع التخصصات

ترقب كبير يسود بين طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، بما في ذلك الشعب التجارية والزراعية والصناعية، حيث تزايدت عمليات البحث بشكل مكثف حول نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية الفنية، وأشارت التصريحات الأخيرة إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء رسمياً من كافة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في الكنترولات المركزية على مستوى المحافظات حاليًا، يتم تجهيز النتائج لاعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

وفقًا لوزارة التربية والتعليم الفني، فقد أدى أكثر من 197 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني في مختلف المحافظات، وأكدت الوزارة على أهمية اتباع جميع القواعد والإرشادات لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام في كافة اللجان، كما وجه وزير التربية والتعليم الفني بضرورة مراعاة الدقة أثناء التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون أخطاء. من المنتظر أن يتم إعلان النتيجة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة عقب اعتمادها من الوزير.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

للحصول على نتائج الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2024، سواء للشعب التجارية أو الزراعية أو الصناعية، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا عبر موقع بوابة التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني وهو الموقع المعتمد لإعلان نتائج الدبلومات الفنية.

اختيار نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني تحديد القسم أو الشعبة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على عرض النتيجة وبعد الضغط، ستظهر النتيجة فوراً حال اعتمادها رسميًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الوزارة بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع المدارس بعد إعلان النتيجة إلكترونيًا، مما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم بشكل سريع ومباشر.