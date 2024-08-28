شاهد مغامرات سبونج بوب.. تردد قناة MBC 3 على نايل سات وعرب سات 2024 بعد التحديث وما هو محتوى القناة

قناة MBC 3 واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية في العالم العربي وتستهدف الأطفال والمراهقين بمحتوى مسلي وتعليمي مميز، واكتسبت القناة شعبية واسعة تبعا لتنوع برامجها وأفلام الرسوم المتحركة التي تلبي أذواق مختلف الفئات العمرية وأصبحت قناة MBC 3 ليست مجرد قناة للأطفال، بل أداة تعليمية تشارك في تنمية جيل واعي ومثقف وتقدم المحتوى بطريقة مبتكرة وتحظى بإعجاب الصغار والكبار على حد سواء.

تردد قناة MBC 3 على نايل سات وعرب سات 2024 بعد التحديث

مع التحديثات التقنية المستمرة قامت قناة MBC 3 بتحديث تردداتها لضمان جودة بث أفضل وتغطية أوسع في مختلف أنحاء العالم العربي وعلى قمر نايل سات يمكنك استقبال القناة على التردد التالي:

التردد 11470 ميجاهرتز.

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

أما عرب قمر عرب سات فيمكنك استقبالها على التردد التالي:

التردد 12399 ميجاهرتز.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

محتوى قناة MBC 3

قناة MBC 3 هي مجموعة واسعة من البرامج والأفلام التي تستهدف الأطفال والمراهقين والذي يجعلها وجهة مفضلة للعائلات العربية، ومن بين المحتويات المميزة التي تقدمها القناة هناك كالرسوم المتحركة مثل سبونج بوب وتوم وجيري إضافة إلى برامج تعليمية وترفيهية تعنى بتنمية مهارات الأطفال وإثراء معرفتهم بطرق ممتعة ومسلية، وتخصص القناة وقت لعرض أفلام الأنيمي وأفلام الكرتون المشهورة عالميا إلى جانب برامج مسابقات تفاعلية تشجع الأطفال على التفكير الإبداعي والابتكار.