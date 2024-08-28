زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالأردن.. وزارة المالية تعلن طريقة الاستعلام على قيمة رواتب المتقاعدين بعد الزيادة

أوضحت وزارة المالية الأردنية أنه طبقا لتعليمات رئاسة الجمهورية تم رفع الراتب الشهري لكافة المتقاعدين العسكريين، وقد تساءل البعض على قيمة الزيادة فردت الوزارة أنه يمكن الاستعلام على قيمة الزيادة الكترونيا وأوضحت خطوات الاستعلام الصحيحة سنتعرف عليها.

كم تبلغ قيمة زيادة الرواتب للمتقاعدين العسكريين بالأردن

صرحت وزارة المالية الأردنية بأنه تم العمل على رفع الرواتب الخاصة بالمتقاعدين وذلك لاعانتهم على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وقد تم التوضيح بأن الرواتب بعد الزيادة كالتالي:

الراتب الشهري الرقيب المتقاعد قيمته 28000 دينار بعد الزيادة.

بينما اللواء يتقاضى راتب شهري بقيمة 30.000 دينار.

ويتم صرف للعميد راتب قيمته 35000 دينار، والملازم ايضا يصرف له راتب شهري يصل قيمته الى 36000 دينار.

طريقة الاستعلام على زيادة رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية الاردنية بأنه يمكن لكافة المواطنين الراغبين في الاطلاع على قيمة الزيادة الخاصة برواتبهم، يتم الاستعلام على قيمة الراتب الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: