خلي طفلك يستمتع مع بطوط.. ثبت التردد الجديد لقناة بطوط كيدز على النايل سات 

ازداد البحث في الفترة الأخيرة على التردد الخاص بقناة بطوط كيدز التي تعتبر من افضل قنوات الأطفال على المستوى العام، والتي تحرص على تقديم محتوى متنوع للأطفال بمختلف الأعمار، ويتساءل البعض على أهم مميزات القناة ومن الضروري الاطلاع على التردد الجديد الخاص بها على النايل سات والعرب سات سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما هي أهم مزايا قناة بطوط

تهتم كافة الأمهات بإسعاد أطفالهم بشكل كبير، فتعمل على البحث على أفضل القنوات التلفزيونية التي يمكن الاستعانة بها تسليتهم طوال الوقت، ومن أفضل هذه القنوات بطوط كيدز التي تحرص على تقديم العديد من المميزات للأطفال وهي كالتالي:

تعتبر من القنوات التلفزيونية التي تناسب كافة الأعمار بداية من عمر عام.

تعمل على تقديم محتوى ملائم للطفل وتحرص على تنمية مهاراته بشكل كبير.

هي من القنوات المجانية التي تبث محتواها على مدار 24 ساعة، وبعد تحديث التردد قد تم حل مشاكل تقطيع البث.

تعمل على عرض مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية لتعزيز الحصيلة اللغوية لدى الطفل.

كما تهتم بعرض مجموعه متنوعه من أفلام الكرتون المميزة بالإضافة الى مسلسلات بطوط الممتعة التي اشتهرت بها القناة.

تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات

بعد الاطلاع على أهم مزايا القناة قد تم توضيح التردد الخاص بها على النايل سات وهي:

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

كما يمكن العمل على تحديث التردد الخاص بالقناة أيضا على عرب سات كل ما عليك تسجيل البيانات التالية: