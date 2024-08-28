لولو طباخة شاطرة..تردد قناة وناسة 2024 وطريقة تنزيل قناة وناسة بيبي على جهاز الرسيفر

في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي نشهده اليوم أصبحت القنوات الفضائية جزء لا يتجزأ من حياة الأسر وتوفر محتوى ترفيهي وتعليمي موجه لكل الفئات العمرية، وقناة وناسة بيبي من القنوات الفضائية المميزة التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي موجه للأطفال، ويجمع بين التعليم والتسلية ويجعلها وجهة مفضلة للآباء والأمهات الذين يسعون إلى تقديم محتوى مفيد وآمن لأطفالهم.
تردد قناة وناسة 2024 بيبي الجديد
يتميز تردد قناة وناسة الجديد بإشارة قوية تغطي معظم المناطق ويضمن للمشاهدين استقبال القناة بسهولة ودون تقطيع ويمكن للمشاهدين استقبال قناة وناسه بيبي على القمر الصناعي نايل سات بالتردد التالي:
- التردد 11354 ميجاهرتز.
- الاستقطاب عمودي V.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ ⅚.
طريقة تنزيل قناة وناسة بيبي على جهاز الرسيفر
تنزيل قناة وناسة بيبي على جهاز الرسيفر عملية بسيطة وسهلة ويمكن لأي شخص القيام بها دون الحاجة إلى فني مختص كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالضغط على زر Menu من جهاز التحكم الخاص بالرسيفر ثم انتقل إلى قائمة التركيب.
- اختر خيار بحث يدوي أو Manual Search ثم أدخل التردد الجديد للقناة وتأكد من إدخال باقي الإعدادات بدقة مثل الاستقطاب ومعدل الترميز.
- بعد إدخال التردد اضغط على زر بحث أو Search لبدء عملية البحث.
- بعد انتهاء البحث تأكد من حفظ التغييرات والخروج من قائمة الإعدادات.
- يمكنك الانتقال إلى قائمة القنوات والاستمتاع بمشاهدة قناة وناسه بيبي بجودة عالية.