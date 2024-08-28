“للسيدات الجزائرية”.. تجديد سن التقاعد والخروج على المعاش في الجزائر بجميع القطاعات للموظفين 2024.. زيادة تصل 15% للمتقاعدين!!

في الجزائر يعد سن التقاعد والخروج على المعاش من المواضيع الحيوية التي تهم العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويتوقف سن التقاعد على مجموعة من العوامل التي تشمل نوع الوظيفة وسنوات الخدمة والأحكام القانونية السارية في كل قطاع.

سن التقاعد في للنساء وزيادة 15% على المعاش

أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات جديدة على قانون التقاعد للنساء لعام 2024 في إطار سعيها لتحسين نظام التقاعد ودعم حقوق النساء العاملات التعديلات تشمل ما يلي:

إتاحة التقاعد للنساء قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي المحدد بـ 60 عام بشرط استيفاء عدد سنوات الخدمة المطلوبة.

إمكانية التقاعد المبكر بناء على مدة الخدمة الفعلية في نظام التأمين الاجتماعي.

منح النساء اللواتي يختارن التقاعد المبكر مكافآت مالية إضافية تحدد بناء على سنوات الخدمة.

تهدف هذه المكافآت إلى تعويض الفرق الناتج عن التقاعد قبل السن القانونية وتوفير دعم مالي إضافي.

شروط الاستفادة من قانون التقاعد الجديد في الجزائر

للاستفادة القصوى من قانون التقاعد الجديد في الجزائر وضمان الحصول على جميع المزايا التي يقدمها يجب تحقيق الشروط التالية: