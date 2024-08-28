وزارة التجارة العراقية توضح طريقة التسجيل في تطبيق تمويني للبطاقة التموينية الجديدة 2024.. يهم جميع المحافظات العراقية

التسجيل في تطبيق تمويني للبطاقة التموينية 2024 في العراق، البطاقة التموينية في العراق تعد من أهم وأبرز برامج الدعم المقدمة للمواطنين بهدف توفير السلع الغذائية لهم ومساعدتهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع حيث أتاحت وزارة التجارة خدمة التسجيل للحصول على البطاقة التموينية بشكل إلكتروني ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في البطاقة التموينية بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في تطبيق تمويني للبطاقة التموينية 2024 في العراق

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين أتاحت الوزارة خدمة التسجيل في البطاقة التموينية بشكل إلكتروني من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في البطاقة التموينية وهي كما يلي:

في بداية الأمر عليك تحميل التطبيق من المتجر وهو تطبيق تمويني.

قم بكتابة اسم التطبيق في مربع البحث.

ثم اضغط على تثبيت التطبيق.

بعد ذلك يتم فتح التطبيق واضغط على تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تأكد من صحة البيانات التي كتبها.

اضغط على تقديم الطلب وسيصلك عبر البريد الإلكتروني تأكيد أو من خلال رسالة نصية على هاتفك.

عبر التطبيق يمكنك متابعة حالة الطلب.

في حالة وجود أي صعوبات قم بالتواصل مع خدمة الدعم الفني.

شروط التسجيل في البطاقة التموينية 2024

أعلنت الوزارة الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على البطاقة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي: