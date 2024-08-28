مع قرب إعلان نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 إليك رابط الأستعلام

تواصلت عمليات البحث من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها والشعب، سواء نظام الثلاث أو الخمس سنوات، للاستعلام عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لعام 2024 في جميع المحافظات، وذلك ووفقًا لمصادر مطلعة من داخل وزارة التربية والتعليم الفني، فإن كنترولات الدبلومات الفنية تقوم حاليًا بأعمال المراجعة النهائية لأوراق الإجابات وتجهيز النتيجة للإعلان الرسمي. وستتاح النتيجة إلكترونيًا عبر موقع بوابة التعليم الفني، الموقع الرسمي المعتمد لإعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

بحسب المصادر داخل وزارة التربية والتعليم الفني، فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني في غضون الأيام المقبلة بعد الانتهاء من المراجعة والتدقيق، هذه العملية تشمل جميع التخصصات والشعب، سواء للطلاب في نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، ويتم التحضير لنشر النتائج إلكترونيًا لضمان سهولة الوصول إليها من قبل الطلاب والطالبات في جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني 2024، سيتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم عبر بوابة التعليم الفني الإلكترونية وقد أوضحت الوزارة الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني وهو الموقع الرسمي المعتمد لإعلان نتائج الدبلومات الفنية. يجب على الطلاب كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بهم في الخانات المخصصة. بعد إدخال البيانات، يمكن للطلاب الضغط على زر الاستعلام للحصول على نتيجتهم.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لتوفير الخدمات الإلكترونية للطلاب وتسهيل عملية الحصول على النتائج بسرعة ودقة، مما يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم فور اعتمادها دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية.