خلي بالك.. وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر توجه خطابًا عاجلًا بشأن إيقاف بطاقات التموين

تصدر موضوع إيقاف بطاقات التموين محركات البحث في مصر بعدما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطابًا عاجلًا إلى مديريات التموين في جميع المحافظات، يهدف الخطاب إلى تنقية بطاقات التموين من الفئات غير المستحقة للدعم، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين في هذا السياق، أرسلت الوزارة رسائل نصية إلى 7169 بطاقة تموينية كجزء من جهودها لتحسين استهداف الدعم وضمان وصول السلع التموينية إلى الفئات المحتاجة، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.