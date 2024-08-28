خلي بالك.. وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر توجه خطابًا عاجلًا بشأن إيقاف بطاقات التموين

نورا جمعه تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
خلي بالك.. وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر توجه خطابًا عاجلًا بشأن إيقاف بطاقات التموين
تصدر موضوع إيقاف بطاقات التموين محركات البحث في مصر بعدما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطابًا عاجلًا إلى مديريات التموين في جميع المحافظات، يهدف الخطاب إلى تنقية بطاقات التموين من الفئات غير المستحقة للدعم، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين في هذا السياق، أرسلت الوزارة رسائل نصية إلى 7169 بطاقة تموينية كجزء من جهودها لتحسين استهداف الدعم وضمان وصول السلع التموينية إلى الفئات المحتاجة، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

الخطوات اللازمة لتجنب إيقاف بطاقات التموين في 31 أغسطس

لحماية استمرارية الدعم للأسر المستحقة، حددت وزارة التموين عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها لتجنب إيقاف بطاقاتهم التموينية:

  1. يتعين على المواطنين تقديم بيانات تشمل رقم بطاقة التموين، أسماء المستفيدين، الرقم القومي لكل فرد، وصلة القرابة بين أفراد الأسرة.
  2. يجب حذف أي فرد لا توجد له صلة قرابة واضحة بأفراد الأسرة المستفيدين من البطاقة.
  3. يتطلب إرسال الحالات المستبعدة إلى ديوان عام الوزارة، مع تقديم كشف يشمل اسم صاحب البطاقة، رقم البطاقة، واسم الشخص الذي تم حذفه.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقات التموين

لتسهيل عملية تحديث بطاقات التموين، أعلنت وزارة التموين عن المستندات المطلوبة لضمان دقة البيانات والتحقق من استحقاق الدعم:

  • صورة البطاقة التموينية.
  • صور وأرقام البطاقات القومية لجميع الأفراد المستفيدين.
  • صور شهادات الميلاد للأطفال المستفيدين.

هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي وزارة التموين لضمان العدالة في توزيع الدعم وتحقيق التغطية الشاملة للأسر المستحقة، مع التأكد من أن المستفيدين الفعليين يحصلون على حقوقهم الكاملة من الدعم الغذائي.

معلومات الكاتب
نورا جمعه

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
سجل هسه.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة لاستخراجها
إنضم لقناتنا على تيليجرام