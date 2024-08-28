تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025 والمستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

يترقب طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الاعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025، للبنات والبنين وذلك مع اقتراب موعد فتح باب التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة الأزهرية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بتنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025.
تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025
حيث يهتم عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية التعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للبنات والذي جاء كالتالي:
- تنسيق كليات طب البنين والبنات بالقاهرة بنسبة 96.15%.
- تنسيق كليات طب بنات وبنين دمياط بنسبة 95.38%.
- تنسيق كليات طب بنين وبنات أسيوط بنسبة 94.77%.
- تنسيق كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة بنسبة 93.38%
- تنسيق كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة بنسبة 94.62%.
- تنسيق كلية هندسة بنين وبنات القاهرة بنسبة 90.92%
- تنسيق كلية التمريض بنات بنسبة 90.15%.
- تنسيق كلية العلوم تخصص عام بنسبة 88.77%
- تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر بنسبة 86.92%.
- تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام بنسبة 85.08%.
- تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 80.92%.
المستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر
- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة على أن تكون سارية.
- أصل و 3 صور من شهادة النجاح في الثانوية العامة .
- أصل شهادة الميلاد المميكنة الحديثة التي تتضمن الرقم الثلاثي للطالب، و 3 نسخ ضوئية منها.
- نموذج تجنيد 6 جند الذي يمكن الحصول عليه من مكتب التجنيد التابع لمكان إقامة الطالب “للذكور”.
- نموذج 2 جند من مديرية الأمن المختصة بمنطقة إقامة الطالب.
- 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 مع كتابة اسم الطالب على كل صورة.
- بطاقة ترشيح الكلية المستخرجة من موقع بوابة الحكومة المصرية، و 3 نسخ ضوئية منها.
- حافظة بلاستيكية لحفظ المستندات.