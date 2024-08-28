تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025 والمستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025 والمستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر
تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025

يترقب طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الاعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025، للبنات والبنين وذلك مع اقتراب موعد فتح باب التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة الأزهرية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بتنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025

حيث يهتم عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية التعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للبنات والذي جاء كالتالي:

  • تنسيق كليات طب البنين والبنات بالقاهرة بنسبة 96.15%.
  • تنسيق كليات طب بنات وبنين دمياط بنسبة 95.38%.
  • تنسيق كليات طب بنين وبنات أسيوط بنسبة 94.77%.
  • تنسيق كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة بنسبة 93.38%
  • تنسيق كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة بنسبة 94.62%.
  • تنسيق كلية هندسة بنين وبنات القاهرة بنسبة 90.92%
  • تنسيق كلية التمريض بنات بنسبة 90.15%.
  • تنسيق كلية العلوم تخصص عام بنسبة 88.77%
  • تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر بنسبة 86.92%.
  • تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام بنسبة 85.08%.
  • تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 80.92%.

المستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

  • 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة على أن تكون سارية.
  • أصل و 3 صور من شهادة النجاح في الثانوية العامة .
  •  أصل شهادة الميلاد المميكنة الحديثة التي تتضمن الرقم الثلاثي للطالب، و 3 نسخ ضوئية منها.
  • نموذج تجنيد 6 جند الذي يمكن الحصول عليه من مكتب التجنيد التابع لمكان إقامة الطالب “للذكور”.
  • نموذج 2 جند من مديرية الأمن المختصة بمنطقة إقامة الطالب.
  • 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 مع كتابة اسم الطالب على كل صورة.
  • بطاقة ترشيح الكلية المستخرجة من موقع بوابة الحكومة المصرية، و 3 نسخ ضوئية منها.
  • حافظة بلاستيكية لحفظ المستندات.
معلومات الكاتب
يس خالد

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