تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025 والمستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

يترقب طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية الاعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025، للبنات والبنين وذلك مع اقتراب موعد فتح باب التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة الأزهرية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بتنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024-2025

حيث يهتم عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية التعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للبنات والذي جاء كالتالي:

تنسيق كليات طب البنين والبنات بالقاهرة بنسبة 96.15%.

تنسيق كليات طب بنات وبنين دمياط بنسبة 95.38%.

تنسيق كليات طب بنين وبنات أسيوط بنسبة 94.77%.

تنسيق كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة بنسبة 93.38%

تنسيق كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة بنسبة 94.62%.

تنسيق كلية هندسة بنين وبنات القاهرة بنسبة 90.92%

تنسيق كلية التمريض بنات بنسبة 90.15%.

تنسيق كلية العلوم تخصص عام بنسبة 88.77%

تنسيق المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر بنسبة 86.92%.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام بنسبة 85.08%.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 80.92%.

المستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر