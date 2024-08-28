الهيئة العليا للحج والعمرة.. تستعد لإعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج المجانية في العراق لموسم 2025

شهدت الساعات الأخيرة عمليات بحث مكثفة من قبل المواطنين في مختلف المحافظات العراقية للاستعلام عن موعد إعلان أسماء الفائزين والمقبولين في قرعة الحج المجانية لموسم 2025، ويأتي هذا الاهتمام الكبير مع اقتراب موعد إعلان الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق نتائج القرعة المجانية لهذا الموسم، مما يزيد من ترقب جميع المتقدمين.

شروط التقديم لقرعة الحج المجانية في العراق 2025

لضمان المشاركة في قرعة الحج المجانية لهذا الموسم، وضعت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عدة شروط يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية ومقيماً إقامة كاملة داخل الأراضي العراقية. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً. تعطى الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وكذلك لمن قام بالتسجيل في وقت مبكر. يشترط أن يكون المتقدم معافى بدنيًا وحاصلًا على كافة التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا. في حال تقديم أكثر من طلب، سيتم إلغاء جميع الطلبات المكررة.

خطوات الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025

من المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج المجانية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق خلال الأيام المقبلة، ويمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق.

الضغط على مربع “خدمات”.

اختيار “نتيجة قرعة الحج 2025”.

النقر على “أسماء المقبولين”.

الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على أسماء الفائزين، ويمكن البحث عن الاسم مباشرة.

المستمسكات المطلوبة للتقديم على قرعة الحج المجانية

لإتمام عملية التسجيل في قرعة الحج المجانية، يتعين على المتقدمين تقديم المستمسكات التالية:

6 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء.

صورة من بطاقة السكن.

جواز سفر غير منتهي الصلاحية.

شهادة صحية تثبت خلو المتقدم من أي أمراض مزمنة أو معدية قد تمنعه من أداء مناسك الحج.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الهيئة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع فرص أداء فريضة الحج، وتيسير الإجراءات على المواطنين لتحقيق هذا الهدف السامي.