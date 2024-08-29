“وزارة التربية الوطنية“ توضح رزنامة العطل المدرسية وموعد الدخول المدرسي 2024 بالجزائر

اقترب العام الدراسي الجديد على الابتداء لذلك يرغب جميع الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على موعد العطل المدرسية القادمة وهذا لأن الجميع يحب أوقات العطلة حيث يجدون فيها الاسترخاء والراحة والبعض يقوم بقضائها مع الأسرة لذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن قائمة العطل التي سوف يشهدها العام الجديد، وقامت أيضا بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

العطل المدرسية

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر بالإعلان عن العطل المدرسية التي من المتوقع أن تأتي في هذا العام وهي:

عطلة في اليوم الأول من يناير وهذا بمناسبة العام الميلادي الجديد.

إجازة يوم 12 من يناير وذلك بمناسبة العام الأمازيغي الجديد.

عطلة عيد الفطر وهي يوم 30 من مارس وسوف تستمر لمدة ثلاث أيام.

إجازة عيد العمال وهي يوم 1 من مايو.

عطلة عيد الأضحى يوم 7 من يونيو وسوف تستمر لمدة 4 أيام.

عطلة يوم 5 يوليو بمناسبة عيد الاستقلال.

عطلة العام الهجري الجديد يوم 6 يوليو.

إجازة عاشوراء يوم 17 يوليو.

عطلة يوم 15 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

عطلة يوم 1 نوفمبر بمناسبة عيد الثورة.

موعد الدخول المدرسي بالجزائر

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر أنه من المقرر أن تبدأ الإدارات المركزية عامها الجديد يوم 1 سبتمبروهذا من أجل التحضير لاستقبال الطلاب، بينما الكوادر التعليمية سوف يبدأون عامهم يوم 7 سبتمبر ويبج عليهم الانتظام في الحضور، أما الطلاب فمن المقرر أن يبدأون عامهم يوم 21 من سبتمبر وذل يخض جميع المراحل التعليمية المختلفة داخل الجزائر.