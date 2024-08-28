توجيه حكومي.. تقليل عدد ساعات الدوام الرسمي في عموم محافظات العراق للموظفين بجميع القطاعات 2024 || خبر سار

في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين جودة حياة المواطنين وزيادة كفاءة العمل في كافة القطاعات تم إصدار قرار بتقليل عدد ساعات الدوام الرسمي في عموم محافظات العراق للموظفين بجميع القطاعات بدء من عام 2024، ويأتي هذا القرار في إطار الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين ظروف العمل وزيادة إنتاجية الموظفين وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

عدد ساعات العمل في العراق بعد التحديث

أعلن رئيس الوزراء عن تحديث مهم في أوقات العمل الرسمية لكافة القطاعات في العراق لعام 2024 وذلك لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال فترة الذروة بعد انتهاء ساعات العمل ويهدف هذا التحديث إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وفقا للتعديلات الجديدة:

ستبدأ ساعات العمل في جميع القطاعات الحكومية باستثناء بغداد من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وفي الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة خمسين درجة مئوية ستمنح المحافظون صلاحية تعليق العمل في المؤسسات الحكومية.

ستبقى ساعات العمل في بغداد كما هي دون تغيير.

تقليل عدد ساعات الدوام داخل محافظة بغداد بالعراق

تعرفنا على المواعيد الجديدة للعمل في جميع المدن العراقية باستثناء العاصمة بغداد وبالنسبة لها فقد تقرر تقليص ساعات العمل بساعة واحدة، ويبدأ الدوام بموعد مبكر ساعتين عن التوقيت السابق ويبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الثالث والعشرين من يونيو 2024 ويستمر حتى التاسع والعشرين من أغسطس 2024.