“شوف اسمك يمكن منهم“ استعلام تكافل وكرامة 2024 وزارة التضامن الاجتماعي والشروط المطلوبة moss.gov.eg

استعلام تكافل وكرامة وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المستفيدين لذلك قامت الحكومة المصرية بتوفير رابط إلكترونية والذي يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المعاشات الخاصة بهم من خلاله، ويجب العلم أن معاش تكافل وكرامة أطلقته الحكومة وقت انتشار فيروس كورونا وهذا من مساعدة المواطنين الذين تضرروا بسبب الفيروس فهو عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للمواطنين المحتاجين كل شهر، وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

استعلام تكافل وكرامة

عند الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يرجى اتباع هذه الخطوات:

أول شيء قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي وهذا بمجرد النقر على الرابط التالي. من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على زر الاستعلام. سوف يتطلب منك في هذه الخطوة كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد. بمجرد الضغط على أيقونة بحث سوف تظهر الحالة الخاصة بالمعاش سواء ساري أو متجمد أو موقوف.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

وضعت الحكومة عدة شروط والتي يجب توافرها عند التقديم على معاش تكافل وكرامة وهي:

عدم اقتضاء المتقدم لأي معاش تأميني.

أن يكون راتب المواطن أقل من 400 شهري.

عدم وجود أملاك ثمينة مقيدة بأسم المواطن سواء عقارات أو سيارات أو قطعة أرض.

في حال إذا كان المتقدم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يرجى تقديم ما يثبت هذا ويجب أن يكون موثق

من قبل الجهات المعتمدة.

يجب أن يكون لدى المواطن أطفال.

أن تكون المصروفات المدرسية للمتقدم تزيد عن 3000 جنيه.

عدم تقيد المواطن في وظيفة ثابتة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة