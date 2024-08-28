“ألــف مبــروك يا حــج“ اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 بالعراق عبر الهيئة العليا للحج والعمرة

يمكن الآن لجميع المواطنين في العراق الاستعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات المعنية، ويجب العلم أن الحكومة قامت بإطلاق قرعة الحج ومن خلالها يستطيع جميع المواطنين أداء فريضة الحج وهي من أركان الإسلام الخمسة التي يجب على كل مسلم قادر بالغ عاقل عليه أن يقوم، ولكن يجب توافر عدة شروط وضعتها الجهات المسؤولة من أجل التقديم على القرعة بنجاح، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يوجد حوالي 40 ألف مواطن نجح في الاستفادة من قرعة الحج هذا العام، لكل من يرغب بالاستعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج في العراق يجب عليهم تنفيذ مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية لهيئة الحج والعمرة من خلال ذلك الرابط. ثانيا يرجى كتابة البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول بنجاح. ثالثا من القائمة الموجودة لديك قم بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونية. رابعا يرجى الضغط على زر نتائج قرعة الحج. خامسا قم بالنقر على أسماء المقبولين وقم بتدوين رقم الهوية الخاص بك. أخيرا سوف تظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في قرعة الحج

يرجى التحقق من توافر هذه الشروط لديك عند التقديم على قرعة الحج: