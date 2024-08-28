التقــديــم متــاح الآن.. رابط مسابقة توظيف مفتشي الشرطة 2024 بالجزائر algeriepolice.dz

قامت المديرية العامة للأمن بإطلاق مسابقة توظيف جديدة وهي مسابقة توظيف مفتشي الشرطة كما أنه متاح التقديم لكل من الرجال السيدات وهذا من أجل العمل نحو توفير فرص عمل مناسبة لجميع الفئات المختلفة والحد من مستوى البطالة داخل الدولة حيث أن الدولة تسعى بشكل مستمر نحو توفير اقتصاد أفضل لدى المواطنين، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم وفق عدة شروط وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور الآتية.

مسابقة توظيف مفتشي الشرطة

إلى جميع المواطنين في أنحاء الجزائر يمكن لهم التقديم على مسابقة توظيف مفتشي الشرطة وهذا من خلال تنفيذ بعض الخطوات وهي كالتالي:

في بداية الأمر يجب التوجه إلى الصفحة الرسمية لمديرية الأمن العام وذلك عبر الرابط الآتي. سوف يظهر لك نموذج التقديم قم بملؤه من خلال كتابة البيانات المطلوبة. قم بارسال المستندات المطلوبة ثم اضغط على زر تقديم الطلب. يجب العلم أنه في حال وجود أي معلومات غير صحيحة سوف يتم رفض الطلب.

شروط التقديم على مسابقة توظيف مفتشي الشرطة

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على مسابقة توظيف مفتشي الشرطة وهي:

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 19 عام وحتى 25 عام.

يجب أن يكون طول المتقدم من متر وسبعين سم فيما أكثر.

إجتياز جميع الكشوفات الطبية.

يشترط أن يكون المتقدم حامل الجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون لدى المتقدم حق الانتفاع بحقوقه المدنية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة