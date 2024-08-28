موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 وخطوات الاستعلام عنه

أصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرًا بيانًا مهمًا يتعلق بموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 حيث يتساءل الكثيرون عن موعد صرف الرواتب والتعديلات التي قد تكون طرأت على المواعيد السابقة وتسهم رواتب المتقاعدين بشكل كبير في دعم الأفراد الذين بلغوا سن التقاعد وتوقفوا عن العمل، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم وضمان حياة كريمة لهم.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024
وفقًا لبيان وزارة المالية، سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من شهر سبتمبر 2024، الذي يوافق الأحد حيث يتميز هذا الموعد بالثبات، ويتم الصرف عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وقد أشارت الوزارة إلى أن هذا الموعد قد يتغير فقط إذا تصادف مع عطلة رسمية، وفي هذه الحالة سوف يتم الإعلان عن التعديل عبر القنوات الرسمية.
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي بوزارة المالية من خلال متصفح الإنترنت.
- بعد الوصول إلى الصفحة الرئيسية، ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” في القائمة.
- بعد ذلك قم باختيار “رواتب المتقاعدين” من بين الاختيارات في قسم الخدمات الإلكترونية، للاستمرار.
- سوف تظهر لك صفحة تطلب إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل رقم الهوية أو رقم الاكتتاب والمحافظة التي تتبع لها.
- بعد ان يتم إدخال المعلومات المطلوبة، قم بالضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك بعد ذلك كافة التفاصيل الخاصة بالراتب وايضا كل ما تم اصداره عن موعد الصرف الخاص برواتب المتقاعدين.