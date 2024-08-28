موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 وخطوات الاستعلام عنه

أصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرًا بيانًا مهمًا يتعلق بموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 حيث يتساءل الكثيرون عن موعد صرف الرواتب والتعديلات التي قد تكون طرأت على المواعيد السابقة وتسهم رواتب المتقاعدين بشكل كبير في دعم الأفراد الذين بلغوا سن التقاعد وتوقفوا عن العمل، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم وضمان حياة كريمة لهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024

وفقًا لبيان وزارة المالية، سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من شهر سبتمبر 2024، الذي يوافق الأحد حيث يتميز هذا الموعد بالثبات، ويتم الصرف عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وقد أشارت الوزارة إلى أن هذا الموعد قد يتغير فقط إذا تصادف مع عطلة رسمية، وفي هذه الحالة سوف يتم الإعلان عن التعديل عبر القنوات الرسمية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية: