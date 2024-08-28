هل اتأجلت؟؟ موعد بدء الدراسة في عمان 2024 حقيقة تأجيل موعدها للطلاب ” الإجازات الرسمية “

يبحث الطلاب عن موعد بدء الدراسة في دولة عمان، لأن من المفترض أن اقتربت بداية فصل الخريف، لذلك يستعد جميع الطلاب وأولياء الأمور لبدء مرحلة تعليمية جديدة، ومن المعروف أن في ذلك الوقت يمر الجميع بفترة هامة مليئة بالتحضيرات لبدء عام دراسي جديد ودخول مرحلة دراسية جديدة، حيث في تلك المرحلة تتجدد الآمال والطموحات ويسعى جميع الطلاب على تحقيق النجاح وتطوير مهاراتهم وقدرتهم، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم موعد بدء الدراسة في تلك الدولة.

موعد بدء الدراسة في عمان 2024

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العمانية عن أن اقترب موعد بدء العام الدراسي الجديد، وأعلنت بأن يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور الإستعداد لبدء ذلك الفصل الدراسي، ووضحت بأن من المفترض أن سوف يبدأ الفصل الدراسي بالنسبة للمعلمين يوم 26 أغسطس، أما بالنسبة لموعد بدء الطلاب الدراسة سوف تبدأ يوم واحد من شهر سبتمبر، وفي ذلك الموعد يجب على جميع الطلاب من جميع المراحل الدراسية المختلفة الذهاب إلى المدارس لبدء العام الدراسي.

موعد انتهاء العام الدراسي في عام 2024

كما ذكرنا لكم بأن سوف يبدأ العام الدراسي يوم واحد سبتمبر من عام 2024، وقامت الوزارة أيضا بالإعلان عن موعد انتهاء ذلك العام الدراسي وضحت بأنه سوف يكون يوم واحد من شهر يوليو في عام 2025، وفي ذلك اليوم سوف يتم اختتام الفصل الدراسي وذلك سوف يكون بعد الانتهاء من سنة أكاديمية مليئة بالحيوية وأيضا بعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

مواعيد الإجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد في عمان 2024

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن جدول الإجازات الرسمية المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم ذلك الجدول: