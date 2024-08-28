“متاحة الآن hajj.gov.iq” رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 العراق….. والشروط الواجب توافرها

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 العراق، من أكثر الروابط التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حيث يأمل عدد كبير من المسلمين في العراق في تأدية فريضة الحج كونها الركن الأعظم من أركان الإسلام ، ويعود المسلم من هذه الرحلة كيوم ولدته أمه خالي من الذنوب والمعاصي ، وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة أعلنت عن فتح باب التسجيل الالكتروني لأداء فريضة الحج بداية من 25 يوليو حتى يوم 13 أغسطس 2024، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 العراق….

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 العراق

وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 العراق، ليتمكن المواطنين المتقدمين من التعرف إذا تم قبولهم لأداء فريضة الحج لعام 2025، واليكم الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة على الإنترنت.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم انقر على “الخدمات الالكترونية”.

اختر نتائج قرعة الحج 2025.

ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.

أو اضغط على ايقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض.

ما هي الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في أداء فريضة الحج العراق 2025

ويجب على المتقدمين لأداء فريضة الحج في العراق لعام 2025 الالتزام بالشروط الآتية: