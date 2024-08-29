أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق عبر منصة مظلتي

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسماء الخاصة للرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة 2024 في المملكة، حيث يمكن للجميع سهولة الاستعلام عن القوائم بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي لمعرفة المقبولين وبالتالي يمكن للجميع سهولة الحصول على الدعم، لذلك يلزم أن يتم استيفاء كافة الشروط والضوابط المحددة، للحصول على الدعم المقدم، وسوف نحرص على توضيح جميع الأمور في مقالنا بالتفصيل والدقة.

الأسماء الخاصة للرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

أوضحت الجهة المسؤولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخطوات المختصة للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة 2024 ويتم ذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة مظلتي من هنا .

الضغط على خانة بحث.

سوف يتم ظهور القائمة التي توضح الطريقة المناسبة للبحث عن المقبولين.

تدوين البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

إدخال البيانات.

الضغط على كلمة بحث.

سوف يتم عرض الاسم في حال إذا تم قبوله.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوضيح بعض الشروط اللازمة للتسجيل في البرنامج، ويتم ذلك من خلال اتخاذ الخطوات التالية: