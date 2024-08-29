الاستعلام عن معاشات التقاعد في الصندوق المغربي بعد الزيادة 2024 وشروط الحصول عليها

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة كيفية الاستعلام عن معاشات متقاعدي الصندوق المغربي بعد نسبة الزيادة، حيث يعد الراتب جزءاً أساسياً بالنسبة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة المالية المغربية عن إصدار نسبة زيادة تكون 5 % في المعاشات، وقد استجابت بذلك لجميع مطالب المواطنين، وتأتي هذه الأمور المحددة كونها جزءًا من الجهود المبذولة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية بالإضافة إلى وجود نية لدى الجهات الحكومية لزيادة قيمة الرواتب بشكل أكبر في ظل الفترات المقبلة.

كيفية الاستعلام عن معاشات متقاعدين الصندوق المغربي بعد الزيادة

يمكن للجميع سهولة الاستعلام عن معاشات متقاعدي الصندوق المغربي بعد الزيادة عبر الموقع الرسمي الخاص لوزارة المالية المغربية ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية المغربية من هنا .

الضغط على خانة رواتب المتقاعدين.

اختيار المؤسسة التابع إليها المتقاعد.

تدوين جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم مثل الاسم كاملاً ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

قراءة جميع الشروط والبنود بشكل سليم.

الضغط على زر موافق.

الضغط على كلمة الاستعلام.

سيبدأ النظام في معالجة جميع التفاصيل الخاصة بالطلب المقدم وعرض جميع المعلومات بدقة.

سوف تظهر التفاصيل الخاصة للراتب التقاعدي.

شروط الحصول على الزيادة الخاصة في رواتب المتقاعدين

بعد قيام وزارة المالية المغربية بتوضيح كيفية الاستعلام عن الرواتب للمتقاعدين حددت بعض الشروط والضوابط التي يلزم توافرها للاستفادة من زيادة المعاشات، حيث يتمثل الحد الأدنى لقيمة الزيادة هو 100 درهم مغربي، وتتمثل مجموعة الضوابط بأنها تكون كالآتي: