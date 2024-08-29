مواصفات خيالية وسعر غير مسبوق.. أحدث اصدارات سامسونج هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 “ملك فئته”

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 الجديد القابل للطي، حيث يعتبر اختيار مميز لمن يبحث عن التقنيات الموجودة في الهواتف بخاصية قابلة للطي والحصول على أحدث الإصدارات، كما تميز هذا الهاتف بتصميم متطور ومحسن من حيث شكل الفريم المطفي المسطح الغير قابل للخدش، وكذلك شكل الكاميرات الجديد كما تميز بامتلاك شاشة خارجية وشاشة داخلية بسطوع عالي.

مواصفات أحدث إصدارات سامسونج هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6

منذ الإعلان عن هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 وبدأت التساؤلات حول المواصفات التي تميزه عن الإصدارات السابقة، وكذلك ما يميزه عن إصدارات الشركات المنافسة من الأجهزة القابلة للطي، ولقد أوضحت الشركة جميع المواصفات وهي كالآتي:

الهاتف يأتي بأبعاد متميزة عند عند الطي تكون 153.5×132.6×5.6 ملم.

بينما تكون أبعاد الهاتف عند الطي 153.5×68.1×12.1 ملم.

وفيما يتعلق بوزن الهاتف فهو يبلغ 239 جرام فقط.

تميز الهاتف بالعديد بأنه متاح بعدة إصدارات من الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة.

الهاتف به كاميرا أمامية تبلغ دقتها 4 ميجا بكسل بالإضافة لفتحة العدسة الخاصة بها F/1.8 وتتواجد في أسفل الشاشة، وتصل دقتها إلى 10 جيجا بكسل في حال تم طي الهاتف.

كما يمتلك الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية أول كاميرا بها فتحة عدسة F/1.8 ودقتها خمسين ميجا بكسل كما تدعم الكاميرا ال OIS ولقد صممت لتكون الكاميرا الرئيسية.

الكاميرا الخلفية الثانية وفتحة العدسة F/2.4 ودقها 10 ميجا بكسل وصممت لعمليات التقريب.

الكاميرا الخلفية الثالثة وفتحة عدسة تكون F/2.2 ودقتها تبلغ 12 ميجا بكسل وهي مخصصة للتصوير الواسع مع فلاش ليد أحادي.

أخر تحديث لسعر موبايل Samsung Galaxy Z Fold 6

تستمر أسعار الهواتف الذكية بالتغير وفقًا للأسواق المحلية والعالمية، وبناءً على آخر التحديثات جاء سعر موبايل سامسونج القابل للطي بالأسعار الآتية: