 ما هي خطوات التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2025؟ وأهم الشروط المطلوبة

قرعة الحج 2025 في الجزائر تعد من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة، حيث يتسابق الآلاف من المواطنين للتسجيل لضمان فرصة أداء هذه الفريضة المقدسة وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة الجزائرية عن جميع الخطوات والشروط الواجب اتباعها لضمان تسجيل ناجح وسليم مع بدء التسجيل منذ 21 أغسطس، فقد أصبحت التفاصيل المتعلقة بعملية التقديم ذات أهمية قصوى.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025

للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في الجزائر، يجب اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي حددتها الحكومة لضمان عملية تسجيل سلسة وناجحة. فيما يلي شرح مفصل لكل خطوة:

انتقل إلى الموقع الرسمي المخصص للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025 بوابة الحج الإلكترونية

إذا كنت تقوم بالتسجيل للمرة الأولى، انقر على خيار “تسجيل حساب جديد.

سيوف يكون مطلوب منك إدخال بعض البيانات الأساسية مثل:الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، انقر على زر “تسجيل” أو “إنشاء حساب”.

قد تتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني تحتوي على رابط لتفعيل حسابك؛

إذا كنت تمتلك حسابًا سابقًا، انتقل مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك بدقة.

انقر على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى حسابك الشخصي.

في حالة نسيان كلمة المرور، استخدم خيار “نسيت كلمة المرور” واتبع التعليمات لاستعادتها أو إعادة تعيينها.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، ابحث عن خيار “التسجيل في قرعة الحج 2025” واضغط عليه.

سوف تظهر لك استمارة إلكترونية تتطلب منك إدخال معلومات شخصية إضافية مثل: تاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والعنوان الكامل ومعلومات الاتصال.

قم بتحميل المستندات المطلوبة والتي قد تشمل:نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر وصور شخصية حديثة وشهادات التطعيم أو التقارير الطبية الضرورية.

تأكد من أن جميع المعلومات المدخلة صحيحة ودقيقة، وأن المستندات المرفوعة واضحة ومطابقة للمتطلبات المحددة.

بعد إكمال جميع الحقول والتأكد من صحة البيانات، انقر على زر “إرسال الطلب” أو “تقديم”.

بعد تقديم الطلب، سوف تتلقى رقم تأكيد أو إشعارًا يؤكد استلام طلبك بنجاح.

احتفظ بهذا الرقم للرجوع إليه في المستقبل ولمتابعة حالة طلبك.

يمكنك متابعة تقدم طلبك من خلال قسم مخصص على الموقع، حيث سيتم تحديث الحالة عند كل مرحلة من مراحل المعالجة.

الشروط المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج

وضعت وزارة الحج والعمرة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لضمان فرصة التسجيل بنجاح من أبرز هذه الشروط