خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

حاليا يتزايد اهتمام عدد كبير من المواطنين العراقيين بالبحث عن تفاصيل وأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الدفعة الأخيرة عبر ملف PDF الذي يمكن الوصول إليه من خلال منصة “مظلتي”، يأتي هذا الاهتمام نتيجة للرغبة الواسعة بين السكان في معرفة كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء، باستخدام الرابط الخاص الذي أتاحته الحكومة العراقية يمكن الآن الاطلاع على هذه المعلومات بسهولة عبر الإنترنت بخطوات بسيطة من خلال الموقع.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

للبدء في طلب الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي يجب:

توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

عند زيارة الصفحة الرئيسية سترى خيارا بارزا بعنوان “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية” عليك النقر عليه للانتقال إلى الخطوة التالية.

عندما تدخل إلى صفحة الاستعلام، ستجد قائمة شاملة تحتوي على جميع المحافظات العراقية يجب على الشخص يقوم بالبحث اختيار المحافظة التي يسكن فيها أو التي ينتمي إليها.

بعد ذلك سيطلب منك النظام إدخال اسم الشخص الذي ترغب في الاستعلام عنه بالكامل.

عند الضغط على زر البحث، سيتم عرض قائمة تحتوي على جميع الأسماء المتطابقة مع البيانات التي أدخلتها على الفور.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هذه هي الشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية: