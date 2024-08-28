تصميم شيك وبطارية عملاقة.. اعرف مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C وسعره فى مختلف الدول

كشفت شركة شاومي مؤخرا عن هاتفها الجديد والحديث والذي صنع لينافس الهواتف الرائدة في السوق لفئة الهواتف الاقتصادية، وحرصت على تضمين عدد من المميزات المتطورة مثل التصميم المتطور والأنيق والشاشة الكبيرة ذات الرؤية الحادة والبطارية ذات السعة الكبيرة للاستخدام المطول والمعالج القوي والرائع والكاميرات الأمامية والخلفية التي تقدم تجارب تصوير جيدة وكل هذا بسعر مناسب للعملاء.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C

فيما يلي أهم مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13C:

معالج ثماني النواة Helio G85 بتقنية 12 نانو.

128/256 جيجا بايت من السعة التخزينية و4/6/8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي

الكاميرا الأمامية 8 ميجا بايت؛ الكاميرا الخلفية: 50 + 2 + 0.08 ميجا بايت.

نظام تشغيل أندرويد 13، شاشة 6.74 بوصة بدقة 720 × 1600.

بطارية 5000 مللي أمبير

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13C

بالإضافة إلى المواصفات الأساسية الموضحة أعلاه، يقدم هاتف Xiaomi Redmi 13C مميزات أخري تتمثل فيما يلي:

يتيح لك الهاتف إدخال شريحتين وكارت ذاكرة في وقت واحد.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الرابع.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الرابع. يدعم الهاتف مستشعر بصمة الإصبع، وهي ميزة مفيدة مضمنة في زر الطاقة.

الهاتف مصنوع من مادة البولي كربونات خفيفة الوزن وقوية ومصممة للحفاظ عليه محمي.

الشاشة الضخمة تتيح مشاهدة الألعاب والصور ومقاطع الفيديو بوضوح ممتاز.

أداء وحدة المعالجة المركزية وسهولة استخدامها ممتاز.

يتم توفير فترات طويلة من التشغيل الموثوق به من خلال البطارية.

يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بتصميم متطور وجذاب.

تكلفة هاتف Xiaomi Redmi 13C