الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة مِنصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

عدد كبير من المواطنين والمواطنات الآن يبحثون عن طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي، حيث في العادة تقوم العمل بتوفير الوجبة عبر منصة مظلتي، ويمكن للمستعلمين من الرجال والنساء من كل المحافظات الاستعلام عن الأسماء في المحافظة عبر المنصة، ونوافيكم بطريقة استخراج أسماء المشمولين، فتابعوا معنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي

تقوم وزارة العمل العراقية بتقديم دعم الرعاية الاجتماعية للأسر منخفضة الدخل في العراق، حيث دعم شهري يضمن لهم حياة كريمة، وتصدر أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية للمواطنين العاديين العام في صورة وجبات وآخر ما صدر هو ملحق الوجبة السادسة، وفي انتظار الوجبة السابعة، وبعد إعلان الوجبة، ينزل للمشمولين بها في اليوم الأول من الشهر الميلادي.

وقد صدر اليوم الوجبة السابعة لذوي الاحتياجات الخاصة وليس للعام، وقيل أنه متوقع أن تظهر الوجبة السابعة في عام 2025 وليس 2024 الحالي للأسف، ولكن لا تأكيد رسمي على هذا الأمر، وبموجبه ينتظر المواطنون والمواطنات من مختلف محافظات العراق إطلاق الوجبة السابعة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 مظلتي

فور إتاحة أي وجبات جديدة من قِبل العمل العراقية، فسوف يتم توفير كشوفات الوجبة الجديدة عبر منصة مظلتي وأيضًا وزارة العمل العراقية، ويمكن الاستعلام بالخطوات التالية: