فرصة العمر .. لينك وخطوات التسجيل فى قرعة الحج بالجزائر 2025 واهم الشروط المطلوبة

حددت وزارة الحج والعمرة الجزائرية الخطوات الأساسية للتقديم لموسم الحج في العام المقبل، وهناك العديد من المنظمات التي تقدم خدمات الحج، وتم بدء تقديم طلبات المشاركة عبر الإنترنت من 21 أغسطس، وسنوضح لكم أهم الخطوات للتسجيل من خلال هذه المقالة.

رابط تسجيل حج الجزائر 2025

سهلت الحكومة الجزائرية على المقيمين فيها التسجيل للحج بإطلاق منصة إلكترونية، ويمكن لمن يرغب في التسجيل أن يقوم بذلك عبر الإنترنت، وفيما يلي الإرشادات التي يجب اتباعها:

فى البداية قم بزيارة بوابة الحج الإلكترونية للجزائر موقع من هنا.

ثم إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها، قم بإنشاء حساب جديد وإلا، قم بتسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها، قم بإنشاء حساب جديد وإلا، قم بتسجيل الدخول وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. و قم بزيارة نموذج التسجيل لموسم الحج 2025.

قم بإرفاق المستندات والبيانات اللازمة بشكل صحيح.

و بعد الانتهاء من الخطوات القليلة الأخيرة، انقر فوق الرمز لتقديم الطلب.

المتطلبات الأساسية للتسجيل في قرعة الحج 2025

و فيما يلي سوف نوضح لكم للمتطلبات والشروط المختلفة التي يجب على المواطن المتقدم مراعاتها للتسجيل في قرعة الحج بنحاح: