كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

أوضحت وزارة العمل العراقية طريقة التسجيل ضمن قائمة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية وخاصة الوجبة الأخيرة، وذكرت الشروط الواجب الالتزام بها لقبول الطلبات المقدمة من المستفيدين يجب متابعة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والاطلاع على جميع الأخبار التي تنشرها الوزارة عبر موقعها الرسمي، مع تجنب الانجراف وراء الشائعات التي تثار والتي لا أساس لها من الصحة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات

يمكن للمواطنين الذين قدموا طلبا للاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية الاستفسار عن طلباتهم عبر الإنترنت، من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

يطلب كتابة كود التحقق المرئي.

توجه بعد ذلك إلى القسم المعني بالخدمات الإلكترونية.

اختار الخدمة التي ترغب في استخدامها وهي الاستعلام عن تفاصيل الطلبات المقدمة للحصول على الوجبة الأخيرة من الدعم الاجتماعي.

اكتب اسم المحافظة التي تقيم بها.

اضغط على أيقونة تنفيذ الطلب الحالي.

بعد ذلك ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الطلب الذي قدمته سابقا.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها للراغبين في الاستفادة من الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

ينبغي أن يكون الأفراد ضمن فئة العمالة البسيطة

ويجب ألا يكونوا مسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون لديه مسؤولية دعم أسرة تتكون من 3 أشخاص على الأقل.

يجب السكن بشكل دائم في إحدى المدن العراقية.

امتلاك المتقدم الجنسية العراقية.

مزايا وخدمات منصة مظلتي الإلكترونية

توجه العديد من المواطنين لاستخدام منصة مظلتي لإنجاز خدماتهم، وذلك بسبب المميزات التي تتمتع بها ومن أبرزها: