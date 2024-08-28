“كشوفات الأسماء هنا”.. أسماء الوجبة الأولي من المشمولين بمنحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق أغسطس 2024|| عموم المحافظات العراقية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إصدار أسماء المستفيدين من الوجبة الأولى للمنحة الطارئة المخصصة للعاطلين عن العمل، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق قائمة المستفيدين التي تشمل 100 ألف شخص، ويأتي هذا الإعلان ضمن الجهود الحكومية لتقديم الدعم المالي المباشر للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب البطالة، وتأتي هذه المنحة في إطار برنامج الطوارئ الهادف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المتضررة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلد.

نتائج منحة الطوارئ الوجبة الأولى

تستهدف منحة الطوارئ العاطلين عن العمل في العراق وتعمل على تقديم دعم مالي للعائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، ويتم صرف المنحة بشكل دوري للمستفيدين الذين تم اختيارهم بناء على معايير محددة تتعلق بحالة العائلة وعدد أفرادها والوضع الاقتصادي، وتم الإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين بالوجبة الأولى من منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق لشهر أغسطس 2024 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث وضحت الوزارة أن أسماء المستفيدين تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على الأسماء من خلال تحميل الكشوفات المتاحة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأولى

للتعرف على أسماء المستفيدين من الوجبة الأولى من منحة الطوارئ يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية: