“كشوفات الأسماء هنا”.. أسماء الوجبة الأولي من المشمولين بمنحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق أغسطس 2024|| عموم المحافظات العراقية

منه محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“كشوفات الأسماء هنا”.. أسماء الوجبة الأولي من المشمولين بمنحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق أغسطس 2024|| عموم المحافظات العراقية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن إصدار أسماء المستفيدين من الوجبة الأولى للمنحة الطارئة المخصصة للعاطلين عن العمل، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق قائمة المستفيدين التي تشمل 100 ألف شخص، ويأتي هذا الإعلان ضمن الجهود الحكومية لتقديم الدعم المالي المباشر للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب البطالة، وتأتي هذه المنحة في إطار برنامج الطوارئ الهادف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المتضررة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلد.

نتائج منحة الطوارئ الوجبة الأولى

تستهدف منحة الطوارئ العاطلين عن العمل في العراق وتعمل على تقديم دعم مالي للعائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، ويتم صرف المنحة بشكل دوري للمستفيدين الذين تم اختيارهم بناء على معايير محددة تتعلق بحالة العائلة وعدد أفرادها والوضع الاقتصادي، وتم الإعلان عن كشوفات أسماء المشمولين بالوجبة الأولى من منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل في العراق لشهر أغسطس 2024 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث وضحت الوزارة أن أسماء المستفيدين تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على الأسماء من خلال تحميل الكشوفات المتاحة.

a97f0a48 ffc0 40e4 8038 05d5985cb213 8cc0f6ee f32b 4f53 a9fa 547bc4d09896 1d044f9a 4e01 474d b17a ccef21280c43 d2de8822 f828 4909 84b6 0e966a491a71 946a3bdf f548 4d68 b4a9 5e1182808d99 c78c26e3 bf42 473e 87c0 4618fc272192

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأولى

للتعرف على أسماء المستفيدين من الوجبة الأولى من منحة الطوارئ يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • بعد الدخول إلى الموقع انتقل إلى قسم الأخبار والإعلانات للبحث عن رابط الإعلان الخاص بمنحة الطوارئ للعاطلين عن العمل.
  • انقر على الرابط المخصص لتحميل كشوفات أسماء المشمولين بالوجبة الأولى وتأكد من حفظ الملف على جهازك لسهولة الاطلاع عليه لاحقا.
  • بعد تحميل الكشوفات قم بالبحث عن اسمك بالاسم الرباعي أو رقم الطلب في خانة البحث داخل الملف.
  • تحقق من وجود اسمك ضمن المستفيدين.
معلومات الكاتب
منه محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
ملعب مدينة المجمعة يشتعل.. النصر يتأهب للفيحاء في مواجهة نارية بالدوري السعودي
إنضم لقناتنا على تيليجرام