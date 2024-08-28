وحش الشاشة مالوش حل✔️.. مواصفات عملاقة لهاتف Xiaomi Poco C65 وسعره فى مختلف الدول

تستمر شركة شاومي على تقديم كل ماهو جديد بإمكانيات وسعر مناسب حيث طرحت هاتف Xiaomi Poco C65 والذي يتميز بمواصفات عملاقة،بما في ذلك شاشة وبطارية كبيرة للاستخدام طوال اليوم، ومعالج سريع وفعال، وكاميرا ذات أداء جيد، و كل ذلك بسعر مناسب جدا للعملاء.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65

أهم مميزات وامكانيات هاتف Xiaomi Poco C65 تتمثل فيما يلى:

الهاتف مزود بمعالج ثماني النواة Helio G85 بتقنية 12 نانو ومساحة تخزين 128/256 جيجا وذاكرة عشوائية 6/8 جيجا.

الكاميرا الأمامية 8 ميجا بايت؛ الكاميرا الخلفية: 50 + 2 + 0.08 ميجا بايت.

شاشة بقياس 6.74 بوصة مع نوتش صغير ودقة 720×1600

نظام التشغيل أندرويد 13.

نظام التشغيل أندرويد 13. البطارية: 5000 مللي أمبير

مميزات هاتف Xiaomi Poco C65

يحتوي الهاتف على عدد من المميزات الإضافية مثل:

يمكنك تركيب شريحتي اتصال Nano Sim على الهاتف.

الهاتف متوافق مع NFC.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع.

يوجد منفذ سماعة رأس 3.5 ملم في الهاتف.

يناسب جميع الاذواق فهو يتوفر بالألوان التالية الأزرق والأرجواني والأسود.

كما يدعم مستشعر القرب و خاصية التسارع.

يوجد في زر الطاقة ويقبل بصمات الأصابع.

بفضل سعته الضخمة، تضمن البطارية تشغيل طويل الأمد بدون مشاكل دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

يعتبر منفذ USB في الهاتف من أحدث الموديلات.

تركيب شريحتين وكارت ذاكرة في وقت واحد.

أداء المعالج محترم وجيد.

الشاشة الضخمة تجعل مشاهدة الصور والفيديوهات واضحة وممتعة.

تكلفة هاتف Xiaomi Poco C65